Demersuri pentru accesarea de fonduri europene în vederea construirii spitalului Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului

Proiectul cu Spitalul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Baia Mare pe care îl are în plan Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului este în fază avansată, dar nu a fost obținută încă finanțarea necesară.

„Încercăm în mai multe părți, inclusiv prin fonduri europene. Spitalul are o valoare de 30 de milioane de euro, în final, ceea ce nu este o sumă foarte mare pentru un spital care va avea în final 124 de paturi”, a punctat Preasfinţitul Episcop Iustin al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului. În schimb, au fost obţinute fonduri europene pentru un proiect de centru social de îngrijiri paliative la Satu Nou de Jos, care va avea 36 de paturi și care deja a început finanțarea și se vor derula lucrările.