Elevii și tinerii, invitați la un concurs despre Constantin Brâncuși

Cu prilejul Zilei Naționale Brâncuși (19 februarie), Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației organizează concursul „For­ma infinitului – Sculptură inspirată de Brâncuși la Centrul Cultural Pastoral”. Pornind de la creația marelui sculptor Constantin Brâncuși, elevii și tinerii din Sighetu Marmației și împrejurimi sunt invitați să participe la o provocare artistică online, dedicată creativității, expresiei personale și valorilor culturale româ­nești. Trebuie să desenați sau să creați o sculptură inspirându-vă din stilul lui Brâncuși. Fotografiați sau scanați lucrarea și trimiteți prin email la: pcentrucultural@gmail.com. Emailul trebuie să conțină: Numele elevului, clasa/școala, titlul lucrării și o scurtă descriere. Cele mai reușite lucrări: vor fi selectate de un juriu artistic, vor fi premiate și expuse într-o galerie virtuală pe pagina oficială a Centrului Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației în data de 19 februarie.