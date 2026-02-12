Cu prilejul Zilei Mondiale a Bolnavului, marcată în data de 11 februarie, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” transmite un gând profund de solidaritate tuturor pacienților care trec pragul unității.

„Astăzi, mai mult ca oricând, ne îndreptăm atenția și inimile către cei aflați în suferință. Fiecare pacient este mai mult decât un caz medical, este o poveste, o luptă, o speranță. Echipa noastră medicală își desfășoară activitatea cu profesionalism, dedicare și umanitate, având ca prioritate nu doar tratarea bolii, ci și alinarea suferinței și redarea speranței”, a declarat conducerea Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.