Imaginea noastră în lume nu e dată de Miorița, Eminescu, Nadia, Hagi

Ne place nouă să credem că Lumea ne vede cum am vrea noi, cei mai viteji dintre traci, urmașii lui Ștefan cel Mare, ai lui Țepeș, reprezentați de alde Nadia, Hagi, Eminescu, Cioran, Eliade. Brâncuși. Nu, nu se întâmplă. Bine-ar fi, dar nu e așa. Lumea de azi vrea ceva palpabil, actual, ca să se raporteze la o țară.

Așa se face că eforturile unora și altora de a ne zugrăvi, în bine sau în rău, se lovesc de Social Media, de presă, de scandaluri, de mici victorii. E mai relevant azi Cristi Chivu ca antrenor decât 3 ambasadori și miniștri de Externe! Sunt mai relevanți cei 1800 de „români” expulzați din Germania că fraudau bugetul de asistență socială, unii înființând firme, angajând alți români pe câteva luni apoi „dându-i Statului” să-i plătească. Și împărțind banii, nu? Deloc relevantă e bâjbâiala pseudodiplomatică a președintelui la invitația lui Trump la propriul ONU de buzunar. Putea spune bărbătește: „Fră­țioare, cu un miliard de dolari pe care-i vrei tu, terminăm două autostrăzi începute și părăsite. Poate data viitoare…” Și mai avem exemple de relevanță/nonrelevanță internațională. Să nu începem cu grupurile de prietenie din Parlamentul României, că ne trebuie o carte. Nici cu turneul african al fostului președinte, pentru care, după efecte majore, dar invizibile, ar trebui pus să-și plătească plimbarea inutilă.

Contează cum arătăm în Lume? Enorm. De nu ne credeți, observați cum ne-a făcut o fentă TikTokul și a transformat o treime din români în dacopați, brusc-patrioți fără a cunoaște istoria țării. Fie vorba între noi și Facebook…fără a cunoaște nici dulcea limbă română. Mult invocatul Eminescu i-ar bate cu bota… La fel, SUA anunță oficial că va finanța din fonduri secrete grupuri aliniate MAGA ce vor promova valorile americane în Europa. Deci pierdem firul logicii – cum să fii suveranist și să te aliniezi cu americanii, ce numai anul trecut au răpit un președinte, au atacat două țări, au bombardat alte două și au pretenții teritoriale de la mai toți vecinii, de la Canada la Groenlanda? Cam ce suveranitate ar respecta ei? Cam cât ar respecta ceilalți vecini, cei cu Davai Ceasul, cei ce au executat 4000 de români la Fântâna Albă în 1941 și alte sute anterior, la Lunca Prutului. Știți ce era Planul Valev și cum am scăpat de el? În 1964, planul Valev însemna dispariția suveranității economice a României, transformarea zonei mănoase a Dunării în grădina de zarzavat a URSS. Gheorghe Gheorghiu Dej, azi hulit, s-a opus, a declarat indepdendența, neatârnarea, ca după un an să moară, aparent iradiat de fratele urs, de cancer galopant la plămâni.

Da, imaginea noastră contează. Privind peste gard, nimeni nu vrea să aibă de-a face cu Ungaria până nu se decid prin vot ce vor mai departe, așa cum nimeni întreg la cap nu s-ar bate acum cu Ucraina, așa slăbită cum e, dar plină de veterani de război calificați și de armament de ultimă oră. Da? Dar NOI? Încă ne gândim cu cine să mergem. Ce imagine să avem. Ba cu Europa, ba cu ursul, ba cu vulturul. Ba grânar, ba vrem investitori, fie ei multinaționali, fie ei sistem Lohn. Am vrea performanță în sport, dar fără baze sportive, facem blocuri în ele. Am vrea diplomați tineri, deștepți, dar râdem de țoalele și freza ministrei de Externe, care vorbește impecabil engleza și înțelege ceva din geopolitică. Chiar și-n cazul Nicușor, „răsfățat” de o parte din români cu apelativul Mucușor, nu e bine că vorbește engleză și franceză, de ce stă, dom’le, ca bățul, de ce tace în engleză atât de prolific? Așa că până vă hotărâți, lăsăm să ne facă imagine cei ce merg cu jalba ca la Sultan să li se dea pașalâcul, lăsăm imaginea noastră pe mâna tiristului ce face live TikTok cu soundtrack de manele și ne dă lecții de geopolitică și de strategii militare și macroeconomice. Mai bine rămâneam cu fatalistul ciobănaș ce vorbea cu mioara lui…