În Parlament, peste 500 de primari revoltați au luat poziție în fața premierului Bolojan

Sute de primari revoltați din țară, inclusiv din Maramureș, și-au spus ofurile cu privire la reformele dorite în administrația publică locală, chiar în fața premierului. Și au fost fermi pe poziții!

„Am participat la întâlnirea din Parlamentul României cu premierul Bolojan și cu lideri din coaliție, alături de colegi din Maramureș și din întreaga țară – peste 500 de reprezentanți ai administrației publice locale. Discuțiile s-au concentrat pe majorarea taxelor și impozitelor, precum și pe noile reforme din administrația publică locală, măsuri care riscă să pună o presiune și mai mare pe comunitățile locale și pe cetățeni, așa cum s-a întâmplat în luna decembrie a anului trecut. Am transmis clar că deciziile luate la nivel central trebuie discutate real cu administrațiile locale, nu impuse fără a ține cont de realitățile din fiecare comunitate. Am fost prezent pentru a reprezenta interesele locuitorilor comunei Bârsana și pentru a cere respect, echilibru și soluții corecte, nu măsuri care să împovăreze administrațiile locale și oamenii de bună-credință. Voi continua să susțin ferm drepturile comunității noastre și să spun lucrurilor pe nume atunci când deciziile luate nu sunt în interesul cetă­țenilor”, a spus Teodor Ștefanca, primarul din Bârsana.