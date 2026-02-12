Primari din Maramureș, la discuții cu guvernanții, la Palatul Parlamentului

Primarii de comune, membri ai Asociației Comunelor din România, s-au întâlnit în capitală cu ocazia adunării generale. Au fost câțiva aleși locali și din Maramureș. Temele de discuții au fost diverse și extrem de importante, mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă în această perioadă la nivel de administrații locale.

„Particip în aceste zile, la București, la lucrările celei de-a 29-a sesiuni a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România, împreună cu alți șapte primari din județul Maramureș, unde sunt abordate teme esențiale pentru dezvoltarea comunităților rurale. În cadrul întâlnirilor au avut loc dezbateri pe problemele reale ale administrației locale, inclusiv discuții cu reprezentanți ai instituțiilor naționale despre cadastru, finanțări și investiții. Am avut și o intervenție pe tema cadastrului, subliniind importanța clarificării situațiilor din teren”, a spus Ioan Stegeran, primarul din Fărcașa.

De asemenea, la întâlnirea desfășurată marți, la Palatul Parlamentului, în Sala „C.A. Rosetti”, au fost invitați la dialog decidenți de la cel mai înalt nivel precum: președintele Camerei Deputaților, Sorin-Mihai Grindeanu, prim-ministrul Ilie-Gavril Bolojan, alături de viceprim-miniștrii Oana-Clara Gheorghiu, Marian Neacșu și Tánczos Barna, dar și miniștrii Florin-Ionuț Barbu, Dragoș-Nicolae Pîslaru, Cseke Attila-Zoltán și Demeter András-István. De asemenea, au fost prezenți Adrian-Ionuț Chesnoiu, directorul general al AFIR, și chestorul de poliție Aurel-Cătălin Giulescu, directorul general al Direcției pentru Evidența Persoanelor.

Creșterea taxelor și impozitelor locale, dezbătută aprig

Problema cea mai arzătoare, dezbătută mult, a fost cea a majorării birurilor plătite de cetățeni la bugetele locale: „Am discutat, inclusiv în intervenții pe posturile naționale de televiziune, problemele cu care se confruntă comunitățile rurale și unde am susținut faptul că impozitele ar fi trebuit crescute în mod etapizat, în cel puțin 5 ani, precum și faptul că măsurile de austeritate nu trebuie să afecteze investițiile, deoarece acestea contribuie direct la creșterea calității vieții oamenilor și la dezvoltarea comunităților locale, întrucât ne dorim binele cetățenilor pe care îi reprezentăm, să se întoarcă acasă din străinătate și să aibă aceleași condiții în mediul rural, precum cei din urban. Participarea la aceste întâlniri înseamnă reprezentarea intereselor comunei noastre la cel mai înalt nivel național, prin dialog direct cu factorii de decizie și identificarea de soluții pentru proiectele pe care dorim să le realizăm în comunitatea noastră”, a conchis primarul din Fărcașa.