Proiectele din Tăuții-Măgherăuș, discutate la ministere

O serie de proiecte de investiții, derulate în orașul Tăuții-Măgherăuș, au fost discutate la ministerele de resort. Primarul orașului, Dumitru Marinescu, s-a asigurat că acestea vor continua.

„Am avut o zi plină la București unde, alături de secretarul de stat în Ministerul Economiei, Gabriel Ștețco, am participat la trei întâlniri importante de lucru dedicate susținerii proiectelor de dezvoltare ale orașului Tăuții-Măgherăuș. Prima discuție am avut-o la Administrația Fondului pentru Mediu – AFM, unde am dezbătut atât pașii următori pe care îi avem de realizat pentru proiectele pe care le avem deja în implementare, cât și proiectele viitoare, pe care le vom depune spre finanțare tot prin AFM. Ulterior, la Compania Națională de Investiții, am discutat despre proiectele pe care le avem în derulare, finanțate prin CNI, și anume reabilitare, modernizare, dotare și extindere bază sportivă cu tribune, vestiare și dotări din localitatea Băița, precum și proiectul privind reabilitarea Bisericii Ortodoxe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Tăuții-Măgherăuș. La Ministerul Energiei am discutat despre realizarea unui parc fotovoltaic, prin Fondul de Modernizare, care să asigure o parte din energia electrică necesară consumului propriu al orașului nostru”, a explicat Marinescu Dumitru, primar în Tăuții-Măgherăuș. Ultima întâlnire pe agenda de lucru a fost cu secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marin Țole, cu care edilul a discutat despre investițiile aflate în derulare, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, și anume: „Modernizare străzi în orașul Tăuții-Măgherăuș” și „Extindere sistem de distribuție a gazelor naturale în localitatea Băița, oraș Tăuții-Măgherăuș”.