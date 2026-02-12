Viitorii asistenți medicali, în vizită la sediul Serviciului de Ambulanță Maramureș

Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș a primit vizita elevilor Școlii Postliceale „Carol Davila”, profil AMG (n. red. asistent medical generalist) și AMF (n.red. asistent medical farmacie) însoțiți de către prof. Trif Georgeta. Tinerii au fost dornici să cunoască mai îndeaproape activitatea din cadrul serviciului.

„Cu această ocazie le-a fost prezentată ambulanța cu dotările speciale și modul în care fiecare echipament contribuie, în timp real, la salvarea de vieți. Curiozitatea, interesul și întrebările lor ne-au arătat că pasiunea pentru această profesie începe încă din timpul formării. Această întâlnire a fost, totodată, și un prilej de a sărbători în avans Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112, subliniind importanța acestui serviciu vital și rolul esențial al celor care răspund fiecărui apel. Ne bucurăm să fim parte din formarea noii generații de asistenți medicali și să împărtășim din experiența noastră celor care, mâine, pot deveni colegii noștri în misiunea de a salva vieți”, au explicat oficialii Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș.