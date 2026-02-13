Când vor avea loc simulările la examenele naționale?

Ministerul Educației și Cercetării asigură cadrul de implementare pentru organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (ENVIII) și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2025 – 2026.

Potrivit calendarului oficial, simulările organizate la nivel național se vor desfășura astfel:

• 16 – 18 martie 2026 – probele scrise pentru simulare la Evaluarea Națională, clasa a VIII-a;

• 23 – 26 martie 2026 – probele scrise pentru simularea examenului de bacalaureat.

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, în anul școlar 2025 – 2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2025 – 2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Programele valabile pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2025 – 2026 sunt postate pe site-ul Ministerului Educației.