Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș anunță că demarează plata cererilor de restituire pentru indemnizațiile de concediu medical către angajatori.
Mai exact, sunt achitate restanțele aferente unei perioade de 3 luni, fiind vizate cererile depuse la începutul lunii septembrie 2025. „Suma totală este de 22,33 milioane lei, reprezentând indemnizațiile plătite de angajatori către angajații cu certificate de concediu medical. O parte din aceste indemnizații se suportă din fondul public al asigurărilor de sănătate, prin credite bugetare aprobate cu această destinație”, au explicat responsabilii instituției.
Continuă plățile restante pentru concediile medicale, în Maramureș
Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș anunță că demarează plata cererilor de restituire pentru indemnizațiile de concediu medical către angajatori.