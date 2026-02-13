Mamele de pe Pirita au nevoie de sprijinul comunității

În perioada 8 februarie – 8 martie, Asociația Pirita Children desfășoară campania „Mame pentru mame”. Scopul acțiunii este de a aduna suma de 10.000 lei, pentru a duce mai departe programul de sprijin al mamelor din comunitățile vulnerabile. Această campanie a fost începută după ce, în urmă cu aproximativ șase ani, 6 bebeluși sub un an și-au pierdut viața.

„În iarna 2018–2019, șase copii sub un an au murit în comunitatea Pirita.

A fost un semnal de alarmă. Programul pentru mame cu bebeluși a început ca o măsură de urgență, pentru ca niciun copil să nu mai fie pierdut din lipsă de acces la îngrijire, căldură sau sprijin medical. Această campanie există pentru ca istoria să nu se repete. Mamele din Pirita nu sunt neglijente sau indiferente. Sunt femei care duc singure greul unei vieți dure, adesea fără sprijin, fără modele, fără acces la servicii. Când primesc informație, încredere și continuitate, ele fac salturi uriașe de dezvoltare. Ne propunem să strângem 10.000 de lei, pentru a susține 50 de copii cu vârste între 0–3 ani, exact în perioada în care dezvoltarea lor contează cel mai mult”, au explicat reprezentanții Asociației Pirita Children. Persoanele care doresc să facă o donație pot obține informații suplimentare la următorul link: https://piritachildren.org/alege-cum-vrei-sa-te-implici/.