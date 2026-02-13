Manifestaţii împotriva Guvernului Bolojan în Maramureș

Săptămâna a debutat cu proteste în numeroase primării din ţară. Nici Maramureşul nu a făcut excepţie.

Primarul din Ieud, Nicolae Traian David, s-a exprimat săptămâna aceasta în Parlament împotriva creșterii impozitelor. Ieri, au fost proteste şi în Cavnic, în Sighetu Marmaţiei, dar şi în alte localităţi. ”Eu am ieșit în stradă astăzi în calitate de cetățean, nu de primar, sunt în concediu, și am considerat că trebuie să fiu alături de cetățeni, de oamenii care m-au votat. Cei care ne-au adus astăzi în situația asta nu vor scăpa pentru că oamenii sunt azi atâția, dar mâine vor fi mai mulți. În Cavnic niciodată nu au ieșit oamenii în stradă, e prima oară, deci e grav ce se întâmplă”, a spus Vladimir Petruț, primarul oraşului Cavnic. Oamenii sunt nemulțumiți în primul rând de taxele și impozitele mărite, pe care Guvernul le-a impus ”indirect” primăriilor. ”Dacă Guvernul vrea să facă dreptate, să nu înceapă de la oamenii simpli și săraci”, a mai spus primarul. De asemenea, fiind mulți foști mineri în rândul protestatarilor, aceștia au acuzat Guvernul că le-a tăiat mai multe drepturi. Cât despre lozincile scandate de protestatari, acestea l-au vizat direct pe premier: ”Jos Guvernul Bolojan! Bolojan nu uita, țara asta nu te vrea! Bolojan nu uita, țara asta nu-i a ta! Du-te în Oradea!” ”Să dea locuri de muncă prima dată, nu să ia pita de la gura oamenilor, hoții”. Peste 100 de persoane s-au adunat și în fața Primăriei Sighetu Marmației, într-un protest pașnic, prin care au vrut să transmită că nu mai acceptă lipsa de respect a Guvernului față de cetățeni și majorările de taxe care împovărează nejustificat contribuabilii. O acţiune de protest a avut loc şi în faţa Primăriei Baia Mare, dar şi în alte locuri din judeţ şi din ţară.