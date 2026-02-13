Noul sistem de colectare a deșeurilor din Baia Mare devine funcțional, parțial, de luna viitoare

Modernul sistem de colectare a deșeurilor menajere în Baia Mare va deveni funcțional începând din luna martie. Astfel, zeci de platforme îngropate, dar și insule eco-smart vor trebui utilizate de populație, în locul platformelor clasice.

„După recepționarea în octombrie 2025 a celor 56 de platforme îngropate, un proiect plătit din bugetul local, s-a luat decizia ca până la operaționalizarea deplină să existe o perioadă de tranziție. De atunci și până astăzi au funcționat în paralel, vechile cu noile platforme. Treptat, s-au mai retras din recipienți, iar din 1 martie se vor folosi exclusiv noile platforme. Tot până la 1 martie vor fi puse în funcțiune 19 din cele 44 de locații dotate cu Eco Insulele, modulul 1, restul până spre finalul lunii martie”, a spus Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare.

Prezentăm lista completă a platformelor care vor fi operaționale până la 1 martie.

Platforme îngropate: str. Victoriei CT 8; Victoriei stație autobuz CT 9; Victoriei (Buclă – Caragiale); str. Gh. Marinescu – mijloc (Școala 4); Aleea Nouă (Buclă – CFR); Casa de Cultură; str. G. Coșbuc – intersecție Cuza Voda – Kaufland; Al. Saturn; Cosmonauților; Moldovei – Planing; Magazinul Maramureșul; Școlii – Culturii; Rozelor – Progresului; Luceafărului; Aleea Serelor; Aleea Jupiter intersecție cu B-dul București; Aleea Mărăști – locația 1; Aleea Mărăști – locația 2; B-dul Republicii – Pilot; Str. V. Babeș – Liceul Nr. 2; Str. Victor Babeș – intersecție cu I.L. Caragiale; B-dul Republicii intersecție cu Vlad Țepeș.

Eco Insulele, modulul 1: Piața Revoluției nr. 5 – Aleea Dacia; Piața Revoluției nr. 3 – în spate la Tabere Școlare; Bd. București, nr. 26 A – Arhivele + Bd. București nr. 24 – în spate la Liceul Emil Racoviță; Str. Cuza Vodă, nr.1 – IRUC; Str. Motorului, nr. 1 – Dorna; Bd. București, nr. 11A, 11B – Universul spate; Bd. Republicii, nr. 31 – CT; Str. Victoriei, nr 92A – RFN în spate; Str. George Enescu – parcare; Str. F. Karoly – stăvilar, nr. 42-44; Str. Victoriei, nr. 54 – Tisa în spate; Str. Turbinei – intersecție cu str. Băii; Str. Vasile Lucaciu, nr. 8-8A; Str. Oltului, nr. 12-14; Str. Luminișului, nr. 1-3; Str. Berzei, nr. 1; Str. Agriculturii, nr. 10; Str. Gh. Șincai, nr. 31; Str. Bogdan Vodă, nr. 5. Important de reținut: platformele îngropate vor funcționa fără cartelă, în timp ce pentru Eco Insule va fi nevoie de cartelă sau de aplicație instalată pe telefonul mobil.

Eco Insulele, modulul 2, se află în etapa de distribuire cartele. În acest caz vor mai funcționa o perioadă platformele vechi, chiar dacă noile module sunt deja instalate.

Modulul 3, cele 20 de platforme îngropate, parte tot din acest proiect PNRR, se află în procedură de achiziție (licitație publică). Întreg proiectul va trebui recepționat și pus în funcțiune până în data de 30 iunie, altă alternativă neexistând pentru a nu pierde banii europeni. Baia Mare face, prin aceste două proiecte, un pas mare spre o gestionare eficientă, modernă și civilizată a deșeurilor. Totuși, pentru ca acest proiect să-și atingă pe deplin scopul, este nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi. „Dacă vom selecta și vom depozita corespunzător, avem șansa unui preț scăzut pe viitor al salubrizării, pe lângă puncte de colectare salubre și un oraș mai curat. Cu toții declarăm că ne dorim un oraș curat și civilizat. Acum îl putem avea cu minimum efort individual. De data aceasta primăria și-a făcut datoria, implementând aceste proiecte și oferind o alternativă modernă în ges­tionarea deșeurilor”, a conchis administrator public al Municipiului Baia Mare.