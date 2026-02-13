Pachete cu ajutoare europene, descoperite în Ulmeni pe malul râului Someș

Ca urmare a imaginilor apărute în presă și în mediul online privind existența unor depozitări de produse alimentare alterate provenind din ajutoarele europene, Comisariatul Județean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu s-a autosesizat și a efectuat, în data de 11 februarie, un control pe amplasament. Produsele au fost găsite pe malul stâng, albia majoră a râului Someș în orașul Ulmeni punct „Furnicar” (balastiera veche Ulmeni).

În timpul verificărilor efectuate în teren nu s-a putut identifica sursa acestora. Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții Primăriei orașului Ulmeni s-a constatat că încă din 2023 în stocurile instituției publice nu mai existau pachete cu ajutoare alimentare, oferite în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2018 – 2021. La momentul controlului, angajații de la salubrizare din Ulmeni efectuau lucrări de ecologizare, fiind asigurată trasabilitatea eliminării /valorificării deșeurilor cu un operator autorizat. Oficialii Gărzii de Mediu Maramureș au anunțat că vor aplica sancțiuni, conform legislației în vigoare. De asemenea, autoritățile administrației publice locale ale orașului Ulmeni sunt obligate să ia măsuri pentru salubrizarea amplasamentelor identificate cu depozitări necontrolate de deșeuri.