Planetariul Baia Mare, pe harta tipărită a Municipiului Baia Mare… dar cu erori

Oficialii Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare au semnalat apariția celei mai noi ediții a Hărții Municipiului Baia Mare. Din păcate, au fost identificate unele erori.

„Centrul Vechi (marcat printr-un chenar roșu patrulater) se încheie pe aliniamentul instituției noastre, care în secvență este tăiată în două, nu este listată corect și prezentată instituția noastră ca muzeu – MUZEUL DE ȘTIINȚE ASTRONOMICE BAIA MARE, iar pe harta generală – la adresa Coșbuc 16 – se află un «Observ. Astronomic» scris mic de tot. Desigur, transformarea dinamică în muzeu (MUZEUL DE ȘTIINȚE ASTRONOMICE BAIA MARE), cu titulatură admisă și decisă în baza documentației, de către Consiliul Județean Maramureș, în anul 2020, nu contează nici în această ediție tipărită și nici în versiunea online a hărții municipale”, au accentuat oficialii Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare. În acest an, instituția împlinește 57 de ani de activitate.