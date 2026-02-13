România și-a aflat programul din Liga Națiunilor

De -
0
8

Federația Română de Fotbal a anunțat programul meciurilor echipei naționale a României din Liga Națiunilor.

Tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor a avut loc joi seara, iar România a fost repartizată într-o grupă cu Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Competiția va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două, conform FRF.

Primele patru partide se joacă între 24 septembrie și 6 octombrie, iar ultimele două etape au loc în noiembrie.

Programul României

Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina; Suedia – ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina; Suedia – Polonia

Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia; Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Polonia; ROMÂNIA – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie: ROMÂNIA – Polonia; Suedia – Bosnia-Herțegovina

Marți, 17 noiembrie: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA; Polonia – Suedia

Grupele Ligii Națiunilor

Liga A

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia
Grupa A2: Germania, Țările de Jos, Serbia, Grecia
Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia
Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor

Liga B

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord
Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord
Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
Grupa B4: Polonia, Bosnia-Herțegovina, ROMÂNIA, Suedia

Liga C

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino
Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar
Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova
Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta

Liga D

Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra
Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein

(sursa: Mediafax)

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.