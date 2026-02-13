România și-a aflat programul din Liga Națiunilor

Federația Română de Fotbal a anunțat programul meciurilor echipei naționale a României din Liga Națiunilor.
Tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor a avut loc joi seara, iar România a fost repartizată într-o grupă cu Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.
Competiția va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două, conform FRF.
Primele patru partide se joacă între 24 septembrie și 6 octombrie, iar ultimele două etape au loc în noiembrie.
Programul României
Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina; Suedia – ROMÂNIA
Luni, 28 septembrie: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina; Suedia – Polonia
Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia; Polonia – ROMÂNIA
Luni, 5 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Polonia; ROMÂNIA – Suedia
Sâmbătă, 14 noiembrie: ROMÂNIA – Polonia; Suedia – Bosnia-Herțegovina
Marți, 17 noiembrie: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA; Polonia – Suedia
Grupele Ligii Națiunilor
Liga A
Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia
Grupa A2: Germania, Țările de Jos, Serbia, Grecia
Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia
Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor
Liga B
Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord
Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord
Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
Grupa B4: Polonia, Bosnia-Herțegovina, ROMÂNIA, Suedia
Liga C
Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino
Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar
Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova
Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta
Liga D
Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra
Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein
(sursa: Mediafax)