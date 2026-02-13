România și-a aflat programul din Liga Națiunilor

Federația Română de Fotbal a anunțat programul meciurilor echipei naționale a României din Liga Națiunilor.

Tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor a avut loc joi seara, iar România a fost repartizată într-o grupă cu Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Competiția va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două, conform FRF.

Primele patru partide se joacă între 24 septembrie și 6 octombrie, iar ultimele două etape au loc în noiembrie.

Programul României

Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina; Suedia – ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina; Suedia – Polonia

Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia; Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Polonia; ROMÂNIA – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie: ROMÂNIA – Polonia; Suedia – Bosnia-Herțegovina

Marți, 17 noiembrie: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA; Polonia – Suedia

Grupele Ligii Națiunilor

Liga A

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia

Grupa A2: Germania, Țările de Jos, Serbia, Grecia

Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia

Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor

Liga B

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord

Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

Grupa B4: Polonia, Bosnia-Herțegovina, ROMÂNIA, Suedia

Liga C

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino

Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar

Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova

Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta

Liga D

Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra

Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein

