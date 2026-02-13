Ședința Casei de Ajutor Reciproc de pe lângă Episcopia Maramureșului și Sătmarului

Joi, 12 februarie 2026, cu începere de la ora 12,00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a prezidat, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Ședința Anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc, personal clerical și neclerical, din cadrul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din incinta Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare.

„Astăzi, 12 februarie, în sala Sfântul Iosif Mărturisitorul din cadrul Ansamblului Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și din încredințarea Preasfinției Sale, s-a desfășurat Ședința de Bilanț a Casei de Ajutor Reciproc a clerului și salariaților bisericești din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar. În urma raportului care a fost prezentat de către președintele acestei asociații din Eparhia noastră, Părintele Mihai Tira, a reieșit că avem un număr de 661 de membri activi și 140 de membri pensionari, deci un total de peste 800 membri cotizanți, care își desfășoară activitatea în cuprinsul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Această întrajutorare, care se desfășoară în toate eparhiile din Patriarhia Română, este o componentă principală a filantropiei creștine, care presupune întrajutorarea reciprocă, ce este una dintre condițiile teologice și duhovnicești ale mântuirii la care fiecare dintre noi ne gândim și o accesăm. De aceea, cu multă bucurie și determinare, am participat astăzi la această ședință de bilanț a membrilor și am constatat o activitate deosebită. Dacă la începutul sau la reînființarea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, în urmă cu 36 de ani, nu exista C.A.R., astăzi participăm la XXXIV-a Adunare Generală a membrilor C.A.R.-ului. Dacă atunci, la început, erau doar câteva zeci de persoane, astăzi, după 34 de ani, 34 de ședințe anuale ale C.A.R.-ului, constatăm înmulțirea membrilor cotizanți și a acelor care se implică activ în această organizație, organizație importantă, care se desfășoară cu binecuvântarea Sfântului Sinod, iar la nivel eparhial cu binecuvântarea chiriarhului locului. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți membrii acestei asociații sau organizații caritative din Episcopia noastră și să fie de mult folos duhovnicesc și nu numai tuturor celor care își desfășoară activitatea și care accesează și vin și cer ajutor pentru ca să-și poată duce pe mai departe activitatea lor, familia și greutățile pe care le întâmpină, fie la nivel personal, fie la nivel de familie. Pentru toate Îi mulțumim lui Dumnezeu și-i felicităm și-i binecuvântăm pe toți, conducerea C.A.R.-ului, în frunte cu Părintele președinte, pe toți membrii și-L rugăm pe Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. Pentru toate Îi mulțumim Bunului Dumnezeu. Amin.”

Pr. Mihai Tira, Președintele C.A.R.: „După 34 de ani de activitate neîntreruptă, iată-ne din nou la momentul de bilanț al Casei de Ajutor Reciproc din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și în prezența Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, în ședința anuală a Adunării Generale am prezentat Raportul de activitate pe anul 2025, în care s-a analizat bugetul de venituri și cheltuieli și s-au făcut propunerile necesare pentru anul 2026, cu dorința de a intensifica de la an la an activitatea filantropică și caritabilă. În mod concret, în baza unui fond constituit din cotizațiile lunare ale membrilor, C.A.R.-ul din cadrul Episcopiei noastre acordă împrumuturi rambursabile celor 800 de membri activi aflați în dificultăți, preoți, clerici sau angajați bisericești. De asemenea, conform Regulamentului de funcționare a C.A.R.-ului, aprobat de Sfântul Sinod în 2011, acordăm membrilor activi ai C.A.R.-ului ajutoare caritabile nerambursabile, în cazul nașterilor de copii sau în cazuri de deces. Astfel, pe parcursul anului 2025, au fost ajutate 27 de familii cu suma de 57.000 de lei pentru nașterea de copii. Au fost și cinci decese, la care C.A.R.-ul a contribuit cu suma de 21.000 de lei ajutoare de înmormântare. Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, Episcopia Maramureșului și Sătmarului a achiziționat un spațiu în imediata vecinătate a Centrului Eparhial, care va fi destinat noului sediu al C.A.R. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Sale.”

În cadrul ședinței, au fost propuse și discutate mai multe propuneri venite din partea protoiereilor și preoților în ce privește impulsionarea activității acestei instituții de întrajutorare, corectitudinea desfășurării operațiunilor financiare, precum și lărgirea misiunii sale filantropice.

Pr. Adrian Dobreanu

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”