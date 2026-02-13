Sîngerei – al șaptelea raion din Republica Moldova înfrățit cu Maramureșul

Oficialii Consiliului Județean Maramureș au semnat un acord de înfrățire cu Raionul Sîngerei. Prin acest pas, Maramureșul devine județul din România cu cele mai multe înfrățiri cu raioane din Republica Moldova.

Acordul a fost semnat la Liceul „Mihai Eminescu” din Sîngerei, după o depunere de flori la bustul poetului național. Elevii liceului au pregătit un program deosebit care a cuprins poezii și cântece patriotice, evocând simbolic Ziua Unirii Principatelor, un context care a dat și mai multă încărcătură acestui moment.

„S-a vorbit despre parcursul european al Republicii Moldova, despre nevoia de parteneri strategici și despre rolul pe care Maramureșul îl poate avea în acest drum. Dar, dincolo de proiecte și strategii, s-a vorbit despre istoria noastră comună și dragostea pentru limba română, certitudini care nu au putut fi alterate de niciun regim. Sîngerei este un raion în plină dezvoltare, cu ambiții clare în special în domeniul educațional. Au solicitat sprijinul nostru pentru pregătirea documentațiilor tehnice și pentru atragerea de finanțări”, a declarat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.