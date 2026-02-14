45% grad de execuție la Pasajul de la Clubul Văcarilor

Până la jumătatea anului curent vom inaugura al doilea pasaj suprateran al municipiului Baia Mare, anunță reprezentanții administrației locale. Asta în urma vizitei în teren, efectuate joi.

„Dacă am fost surprins de calitatea și rapiditatea execuției Pasajului Italsofa, cel de la Clubul Văcarilor are toate șansele să stabilească un nou record în acest sens. Și nu pot să nu îl felicit pe constructor pentru asta. Așa că vă pot prezenta ce s-a făcut, pe scurt, până la acest moment: toate rețelele edilitare au fost deja relocate, cu excepția rețelei electrice. Și pentru aceasta din urmă se lucrează, cu termen de finalizare în aproximativ 3 săptămâni; pregătirea bretelelor de deviație. A început asfaltarea celor dinspre Recea spre Baia Mare, iar de săptămâna viitoare se va trece la bretelele dinspre Baia Mare; toți piloții forați au fost executați, urmând să înceapă faza de elevație, respectiv construcția rampei propriu-zise dinspre Recea spre Baia Mare. Nu este singura veste bună pe care o transmit în această săptămână, în materie de proiecte majore de infrastructură. S-a făcut astăzi un pas decisiv pentru realizarea unuia dintre cele mai așteptate și dorite proiecte de către băimăreni, din probabil ultimii 30 de ani”, a spus Doru Dăncuș, primarul Băii Mari, în urma vizitei pe șantier.