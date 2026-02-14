Activitate legată de gestionarea situațiilor de urgență, la Azilul de Noapte

La Azilul de Noapte Baia Mare, din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS), a avut loc de curând o activitate menită să ofere beneficiarilor o informare clară, în cazul în care se confruntă cu situații de urgență. Manifestarea s-a desfășurat în contextul marcării Zilei Europene a Numărului de Urgență 112, care se celebrează în data de 11 februarie.

„Într-un spațiu în care fiecare poveste de viață poartă greutatea propriilor încercări, informarea corectă poate face diferența dintre panică și reacție responsabilă. Activitatea desfășurată a avut ca scop informarea și conștientizarea participanților asupra utilizării corecte a numărului unic de urgență 112, un număr care înseamnă șansa la ajutor, protecție și sprijin imediat. Întâlnirea a fost una interactivă, adaptată nevoilor și realităților beneficiarilor. Participanții au fost ghidați să recunoască situațiile reale de urgență, să înțeleagă când este necesar să apeleze 112 și, mai ales, cum să transmită clar și corect informațiile esențiale operatorului. Educația, chiar și prin gesturi aparent simple, rămâne un pas esențial spre protecție, prevenție și solidaritate, iar un apel făcut la timp poate salva o viață”, au explicat reprezentanții DAS Baia Mare.