la Moisei crește intravilanul cu 40% în noul PUG!

Comuna Moisei (mai mare decât vreo 4 orașe din Maramureș…) are în lucru, cu finanțare PNRR, noul plan urbanistic general.

Miza e mare, intravilanul localității crește cu 40%, grație și cartierului de la intrarea în Borșa ce revine, după instanțe și felurite probleme, comunei Moisei. Tot aici, sunt pregătite proiecte pentru extinderile de rețele de apă și canalizare, dar și mult așteptata alimentare cu gaz. Magistrala a ajuns la Moisei și e funcțională, e cu gaz, rămâne doar comunitățile interesate să își facă propriile rețele.