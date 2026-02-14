Mai puţine botezuri decât înmormântări

Anul trecut, în eparhia ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului au fost săvârşite 3.176 de botezuri, din care 1.283 în mediul urban și 1.893 în mediul rural.

De asemenea, au fost oficiate 529 de cununii în mediul urban și 1.036 în mediul rural. În ce priveşte numărul înmormântărilor acesta a fost de 1.499 în mediul urban și 3.085 în mediul rural. Scăderea demografică raportat la numărul de înmormântări și numărul de nașteri este cu 1.408 mai puține botezuri decât înmormântări, ceea ce indică un deficit îngrijorător de natalitate. Este un număr similar cu cel din anii trecuţi, dar oficialii Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului spun că încearcă să motiveze familiile, „ajutându-le și îngrijindu-se de copiii care nu au suficiente resurse”.