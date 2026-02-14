Mărțișor cu Dor, la a 17-a ediție

Tradiția se poartă cu stil. Organizatorii Târgului „Mărțișor cu Dor” au pregătit și pentru acest an o ediție plină de creativitate culoare și simbol, în cadrul celei mai longevive sărbători a mărțișorului din Municipiul Baia Mare. Evenimentul se va desfășura într-un decor de poveste, la Galeria Várvédő, str. Crișan, nr. 6/1, în perioada 20–22 februarie, între orele 10–19.

„La ediția cu numărul 17 am reunit cei mai talentați creatori, care au pregătit mărțișoare unice, realizate cu suflet, pasiune și respect pentru tradiție. Mărțișoare de autor: mărgele din sticlă, porțelan, fetru, lemn, piele, pietre și metale prețioase, cosmetice naturale și alte minunății, create pentru a aduce bucurie și zâmbete. Și la această ediție, creatorii selectați se întrec în a vă oferi cele mai frumoase mărțișoare și cadouri de 8 Martie din oraș. Îți promitem o experiență culturală completă, într-un spațiu dedicat frumosului”, spune inițiatoarea și organizatoarea evenimentului, artista ceramistă, Ileana Horoba-Danci.

Anul acesta, mărțișorul „nu va fi doar un simbol, ci o mică operă de artă care susține comunitatea creativă locală. Fie că ești în căutarea unui cadou special pentru cineva drag sau vrei să te răsfeți cu un accesoriu deosebit, Mărțișor cu Dor este locul unde vei simți cu adevărat primăvara”, a adăugat Ileana Horoba-Danci. Intrarea este liberă.

Straie Silvane într-o interpretare unică

La actuala ediție a evenimentului „Mărțișor cu Dor” își va expune creațiile, pentru prima dată, Atelierul Silvia Dobrinean. „În colecția Straie Silvane este reinterpretată cămașa tradițională sălăjeană printr-o estetică contemporană, păstrând însă respectul deplin pentru patrimoniul românesc. Fiecare piesă pornește de la un spăcel autentic, documentat cu grijă, și este tradusă într-o formă modernă, purtabilă, fără a altera esența culturală a modelului. Prin această colecție nu îmi doresc să descurajez reproducerile spăcelelor / iilor / cămășilor bătrânilor noștri păstrate, ci să aduc în atenția publicului frumusețea și noblețea acelui mod de lucru — migălos, ritualic, profund uman — și să încurajez mai departe deprinderea meșteșugurilor autentice și crearea de noi cămăși cu tehnici vechi, indiferent de zona etnografică sau comunitatea etnică din care provine”, spune Silvia Dobrinean.

Povestea lemnului salvat

Din atelierul din Oradea, unde liniile precise se întâlnesc cu pasiunea pentru materiale vii, Elena și Cornel aduc o colecție de mărțișoare cu totul inedită. „Pentru ei, sustenabilitatea nu e doar un concept, ci un gest de respect față de natură: micile bijuterii sunt create din resturile de lemn salvate în timpul fabricării pieselor de mobilier pe care le proiectează. Ceea ce altfel s-ar fi pierdut devine acum suport pentru creație. Lemnul nobil primește o viață nouă, devenind suportul cald care pune în valoare textura organică a lânii și sclipirea discretă a mărgelelor de sticlă. Fiecare mărțișor este un exercițiu de design la scară mică, unde contrastul dintre rigoarea lemnului și moliciunea fibrelor textile creează o armonie perfectă. Sunt piese expresive, inspirate de natură și lucrate cu migala specifică unor creatori care înțeleg sufletul materialelor”, anunță organizatorii târgului „Mărțișor cu Dor”.

Mărțișorul în viziunea unei absolvente de Arte Textile

Când măiestria textilă în­tâl­nește tradiția, mărțișorul devine o mică operă de artă. Ioana Sas, absolventă de Arte Textile, revine anul acesta la Mărțișor cu Dor și vă invită să redescoperiți simbolul primăverii prin prisma propriului univers creativ. „Fiecare broșă este o poveste cusută manual, cu răbdare infinită și multă imaginație. Astfel, ea îmbină rigoarea tehnică învățată în anii de studiu cu o estetică modernă și ludică: mărgele delicate ce captează spectaculos lumina. Baze inedite: de la finețea fetrului și robustețea denimului, până la inserții de texturi prețioase care transformă un accesoriu simplu într-o bijuterie contemporană. Fiecare piesă este unicat, gândită să fie purtată nu doar în martie, ci ca o declarație de stil pe tot parcursul anului”.

Flori „personificate”

După o pauză de mai bine de zece ani, un atelier cu o tradiție de trei decenii se reîntoarce în familia „Mărțișor cu Dor”. Handmade by Ambrosius nu creează doar obiecte, ci mici universuri din fetru, croite și cusute cu o răbdare infinită, exclusiv manual. Sunteți invitați să descoperiți „florile personificate”, „miniaturi adorabile care dau chip și suflet celor patru anotimpuri”. Pentru această ediție, au pregătit o colecție specială dedicată primăverii, unde ghioceii, lalelele și toporașii devin personaje de poveste, gata să vestească renașterea naturii.

Invitație în universul creativ al Pușei Sav

Pușa Sav nu doar „lucrează” cu fire și mărgele; ea dă viață unor povești purtate la rever sau la gât. „Cu ajutorul acelor fel de fel, ea împletește texturi și culori, transformând materiale simple în bijuterii unicat și mărțișoare cu personalitate. Fiecare piesă este o dovadă de măiestrie, unde mărgelele se întâlnesc cu firele într-un dans creativ care te impresionează de la prima vedere. Când porți o creație semnată Pușa Sav, nu porți doar un accesoriu, ci o fărâmă din viziunea și bucuria unui artist autentic”, se menționează în prezentarea creațiilor Pușei Sav.

„Perle” de sticlă japoneză

În atelierul Boombiju mărgelele Miyuki nu sunt doar simple accesorii, ci mici fragmente de poveste țesute cu o răbdare infinită. Creatoarea Boombiju va expune o colecție în care fiecare „perlă” de sticlă japoneză devine un simbol al renașterii. „Sunt bijuterii-mărțișor care nu se poartă doar o zi, ci rămân o ancoră de culoare și energie în garderoba oricărei femei”.

Laura Zanetti revine la „Mărțișor cu Dor” cu creațiile sale. „Mă preocupă dialogul dintre idee și materie, dintre cer și pământ, dintre clar și obscur, gând și formă. Concepte simple, dar cu o semnificație profundă și atemporală. Vorbim deci despre o dualitate, despre o polarizare a două lumi de nedespărțit. Lumea fină a ideilor și lumea brută a materiei. Lucrările mele sunt o poartă spre Shamayim, spre lumea ideilor și răspunsurilor, a căutărilor lăuntrice eterne”, relatează creatoarea.

Ileana Horoba Danci aduce la actuala ediție a evenimentului „Muguri de Speranță”. Colecția s-a născut „din gândul la prietenii mei din Iran și la reziliența incredibilă a acestui popor care refuză să se lase frânt. Fiecare colier este o piesă unică, modelată în porțelan și înnobilată cu aur și platină—metale prețioase care reflectă lumina și demnitatea celor care încă mai cred în libertate. Este o colecție spectaculoasă prin estetică, dar profundă prin emoție”, accentuează Ileana Horoba-Danci.

Fain „nu uită” de unde a plecat. „Mărțișor cu Dor” i-a fost spațiu de lansare și creștere. Așa l-ați cunoscut și i-ați oferit încredere și susținere. Și de această dată vă așteaptă să cumpărați și să dăruiți celor dragi produse create cu respect față de natură și recunoștință față de creditul comunității.