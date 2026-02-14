O aulă modernă se va construi la liceul din Borșa

Liceul din Borșa va beneficia, în viitorul apropiat, de o aulă modernă, gândită ca un spațiu dedicat cursurilor, festivităților și evenimentelor la care participă un număr mare de elevi, profesori și invitați. Investiția va fi finanțată din fonduri europene nerambursabile.

Noua aulă a Grupului Școlar Borșa va avea o suprafață construită de 1.042 mp și o suprafață utilă de 940 mp, fiind dotată cu toate facilită­țile necesare: foaier, garderobă, cafenea, scenă, backstage, grupuri sanitare, vestiare, spații tehnice și de depozitare, terasă acoperită, o sală de evenimente cu 350 de locuri, dar și o sală de mese cu spațiu de servire a mesei calde în sistem self-service. Această investiție înseamnă mai mult decât o clădire nouă. Întregul ansamblu al liceului va fi reorganizat și modernizat: sala de sport va fi renovată, sistemul de iluminat al terenului sintetic exterior va fi refăcut, clădirea liceului va fi reabilitată termic, iar sălile de curs vor fi modernizate. Totodată, spațiile verzi și locurile de parcare vor fi regândite pentru o utilizare mai eficientă și mai prietenoasă pentru elevi și cadre didactice. Proiectul va fi realizat din fonduri europene, prin programele de investiții în educație, derulate de ADR Nord-Vest, cu o perioadă de implementare estimată între 2027 și 2029, incluzând etapa de proiectare și execuție. În prezent, se lucrează la documentația necesară, transmit cei din Primăria Borșa.