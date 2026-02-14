Primăria orașului Târgu Lăpuș, vizitată de copii din Cluj

La sediul Primăriei Orașului Târgu Lăpuș a fost primit un grup de copii din județul Cluj, aflați în vizită în Țara Lăpușului, prin intermediul unei agenții de turism. Întâlnirea a fost un prilej de dialog și de prezentare a orașului, a proiectelor în desfășurare și a valorilor care definesc comunitatea locală.

Astfel, celor veniți în vizită le-au fost prezentate câteva dintre cele mai importante investiții dedicate tot elevilor: Bazinul de Înot, Centrul Recreațional și viitoarea „Tabără Țara Lăpușului”. Un moment deosebit, primit cu mult entuziasm, a fost acela în care copiii au avut ocazia să poarte eșarfa de primar, o experiență simbolică, dar plină de emoție și mândrie. Vizita a continuat la alte instituții din oraș, unde cei mici au descoperit activitatea Poliției, a Jandarmeriei și a SVSU Târgu Lăpuș, având ocazia să vadă echipamentele din dotare și să afle mai multe despre misiunea acestora. „Ne bucură de fiecare dată interesul copiilor pentru comunitatea noastră și ne onorează faptul că Țara Lăpușului rămâne o destinație în care oaspeții și turiștii revin constant cu drag. Îi așteptăm mereu cu porțile deschise!”, au spus gazdele.