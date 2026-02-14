Programul „Masă caldă” și la Liceul Tehnologic „Transilvania” din Baia Mare

În ședința extraordinară de miercuri, a Consiliului Local Baia Mare, a fost aprobat proiectul „Masă Caldă” la Liceul Tehnologic „Transilvania”. Practic, asta înseamnă că va fi asigurată hrană caldă zilnic, gătită chiar în bucătăria proprie a liceului. Și asta pentru 357 de elevi. Programul finanțează masa caldă a elevilor prezenți la activitățile didactice, pe durata cursurilor, conform structurii anului școlar. Acest demers contribuie la sănătatea elevilor, la o mai bună concentrare la ore și la reducerea absenteismului școlar.