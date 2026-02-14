Seniorii au dat viață personajelor de epocă, într-un adevărat cadru de poveste

La Centrul CASPEV, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, s-a desfășurat a patra ediție a Carnavalului Seniorilor. Evenimentul a transformat sala într-un adevărat cadru de poveste, unde eleganța de altădată, emoția și energia au prins din nou viață.

„Fiecare apariție a fost întâmpinată cu aplauze, zâmbete și priviri admirative. Pentru câteva ore, timpul a stat în loc, iar scena a devenit un loc al amintirilor frumoase, al curajului și al exprimării libere. Participanții au fost răsplătiți cu diplome, dar adevărata recompensă a fost emoția împărtășită și sentimentul de apartenență. De la eveniment nu au lipsit tradiționalele sarmale și gogoși. Carnavalul seniorilor ne reamintește tuturor că frumusețea sufletului, creativitatea și dorința de a trăi frumos nu cunosc limite”, au declarat oficialii DAS Baia Mare.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Caspev și Fundația Regală Margareta a României, parteneri dedicați susținerii și valorizării seniorilor din comunitate.