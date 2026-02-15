Tânără înregistrată de radar în timp ce conducea o mașină cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare

O tânără de 24 de ani a fost surprinsă de polițiști, duminică dimineața, puțin după ora 8.00, circulând cu 135 km/h, în municipiul Baia Mare, pe strada Europa, a anunțat IPJ Maramureș.

Pentru abaterea constatată, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere pentru 90 de zile. De asemenea, șoferița a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.822 de lei.

„Viteza excesivă ucide, iar depășirea limitelor legale transformă orice drum într-un pericol real. O astfel de viteză, pe o stradă dintr-o localitate, nu lasă loc de reacție, ci doar de tragedii, iar o fracțiune de secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Respectați limitele de viteză! Siguranța rutieră nu este opțională”, au transmis polițiștii.

(sursa: Mediafax)