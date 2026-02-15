Un nou caz de violență domestică în Târgu Lăpuș

Polițiștii din Târgu Lăpuș au emis, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, un ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal, după ce au fost sesizați cu privire la un caz de violență domestică.

În urma primelor verificări, polițiștii au stabilit că o tânără în vârstă de 21 de ani ar fi fost agresată fizic și amenințată de către soțul său.

Prin ordinul de protecție provizoriu emis de polițiști a fost dispusă măsura părăsirii temporare a locuinței comune de către agresor, precum și obligativitatea păstrării unei distanțe de minimum 100 de metri față de victimă.

Totodată, acestuia i-a fost montat un dispozitiv electronic de supraveghere.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub supravegherea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

