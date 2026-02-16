A fost aprobată structura noului an şcolar

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/a municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027. Până la data de 1 aprilie 2026 fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților săptămâna de vacanță aleasă la nivel de județ.

În afară de vacanța de schi, elevii mai beneficiază și de alte vacanțe pe parcursul anului școlar, după cum urmează: 26 – 30 octombrie 2026: Vacanța de toamnă; 23 decembrie 2026 – 8 ianuarie 2027: Vacanța de iarnă; 26 -30 aprilie: Vacanța de primăvară. Pe lângă vacanțele școlare stabilite, elevii mai beneficiază și de zile libere prin prisma sărbătorilor legale declarate zile nelucrătoare.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

„Referitor la propunerile de începere a anului școlar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de elimi­nare/ co­masare a Programelor Naționale „«Școa­la altfel» și «Săptămâna verde»: eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora; începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului școlar (25 iunie, față de 18 iunie), ceea ce are drept consecință decalarea cu o săptămână a examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat 2027)”, au transmis oficialii Ministerului Educaţiei.