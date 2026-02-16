În perioada 11-12 februarie, la Baia Mare, s-a desfășurat evenimentul de diseminare a rezultatelor proiectului “Activ Digital în Școala Ta!” Pe parcursul celor două zile, s-au prezentat impactul proiectului asupra cadrelor didactice și elevilor, resursele educaționale realizate, bune practici și direcții de sustenabilitate, într-un dialog deschis despre viitorul educației digitale. Proiectul “Activ Digital în Școala Ta!” a fost implementat de Asociația GO-AHEAD (beneficiar), în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Maramureș (Partener 1) și Casa Corpului Didactic Brașov (Partener 2) și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel: Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învăță­mântul preuniversitar. În cadrul proiectului s-au realizat și implementat trei programe de formare continuă pentru 3000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar de stat din județele Maramureș, Mehedinți, Caraș-Severin, Brașov și Prahova.