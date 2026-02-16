Cândva un adevărat derby

CS Minaur Baia Mare – CSM Constanța

Handbaliștii de la CS Minaur o întâlnesc în runda a doua a returului, a 13-a a sezonului, luni, 16 februarie, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, pe CSM Constanța.

Băimărenii au început anul în forță, cu două victorii, și vor să urmeze această traiectorie o perioadă cât mai îndelungată. Minaur a câștigat meciul de campionat cu CSU Suceava (37-36), iar la mijlocul săptămânii precedente au obținut calificarea în Final Fourul Cupei României, după ce și-a adjudecat confruntarea din deplasare cu CSM București (26-30). Din această perspectivă, și nu numai, echipa noastră este favorită clară în duelul cu CSM Constanța, considerat în urmă cu sezoane un veritabil derby.

Acum, Minaur se situează pe locul 7, dar poate urca în ierarhie în cazul unui succes, iar Constanța este abia pe penultima poziție în Liga Zimbrilor, cu 4 puncte, iar din acest considerent putem afirma că formația de la malul mării este una care nu mai sperie pe nimeni.

Meciul de azi va fi arbitrat de C. Popa (Galați) și I. Velișca (Buzău), iar observator FRH este C. Mihai (Brașov).