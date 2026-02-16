Centrul de colectare deșeuri prin aport voluntar din Baia Sprie, funcțional din vară

Din luna iunie devine funcțional centrul de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar (CAV), situat pe strada George Coșbuc (zona puțul 4), anunță Primăria Baia Sprie.

Acesta va prelua gratuit deșeuri sortate pe categorii și aduse la centru de către cetățeni. Este vorba despre deșeuri care nu sunt colectate prin sistemul implementat la nivelul orașului: deșeuri periculoase, textile, electrice de uz casnic, mobilier, anvelope, deșeuri metalice, moloz și cadavre animale. Valoarea totală a proiectului este de 3.830.914 lei, echivalentul a 778.720, 20 euro, finanțarea nerambursabilă fiind accesată prin Planul Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR). Proiectul este gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.