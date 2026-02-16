Complexitatea lucrărilor ce se impun ne determină să prelungim lucrările de finalizare a avariei la conducta de transport apă potabilă Dn 800 mm din Baia Mare

Societatea VITAL S.A. reamintește utilizatorilor că în cursul zilei de vineri, 13 februarie a.c., s-a produs o avarie foarte mare pe conducta de transport Dn 800 mm, avarie care a determinat o scădere atât a debitului, cât și a presiunii în sistemul de alimentare cu apă a municipiului Baia Mare, dar și zonele limitrofe.

Având în vedere că lucrările s-au dovedit mai complexe decât s-a preconizat initial suntem nevoiți să prelungim termenul la care avaria în cauză va fi remediată. Dorim să menționăm că s-a lucrat continuu și au fost efectuate în regim de urgență toate manevrele necesare pentru reparația avariei.

Totodată, facem mențiunea că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă au fost estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea conductelor. Intervenția colegilor noștri a fost îngreunată și de faptul că deasupra conductei de transport apă potabilă Dn 800 mm se află o conductă de distribuție a gazelor naturale, dar și rețele electrice. Finalizarea lucrărilor este strâns legată de starea de degradare a conductelor, dar mai ales de complexitatea intervenției; este necesară confecționarea unor piese metalice a căror dimensiune a putut fi măsurată exact, la fața locului, doar după decopertarea conductei.

La finalizarea lucrărilor de reparații este posibil ca, în anumite zone, să apară decalaje în privinţa reluării serviciului de alimentare cu apă și pot exista depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim utilizatorii să folosească apa numai în scopuri menajere.

Informaţii suplimentare sau alte sesizări pot fi obținute/semnalate de la/ la dispeceratul VITAL S.A. la numerele de telefon 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.

Pe măsură ce apar noi informații referitoare la acest incident produs independent de voința noastră, vom reveni cu actualizări ale prezentului anunţ!

Vă mulțumim pentru înțelegere!