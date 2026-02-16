Cursuri de înot pentru copiii cu probleme din Târgu Lăpuș

Administrația locală a orașului Târgu Lăpuș vine în ajutorul familiilor ce au copii cu probleme de autism. Astfel, pentru ei sunt organizate cursuri de înot la bazinul din oraș.

”Înotul reprezintă o activitate cu beneficii multiple, contribuind la dezvoltarea motricității și a coordonării, la reglarea emoțională și reducerea anxietății, la creșterea capacității de concentrare și a încrederii în sine, precum și la stimularea relaționării și a comunicării nonverbale. Pentru a asigura atenție individuală și progres real, cursurile se vor desfășura în grupe restrânse: de1 la 1 (un copil – un instructor); de 2 la 1 și de 3 la 1. Nu se va lucra cu grupe mai mari, astfel încât fiecare copil să beneficieze de sprijin personalizat. Antrenamentele sunt adaptate nivelului de dezvoltare, ritmului propriu de învățare și particularităților senzoriale ale fiecărui participant”, au precizat cei din autoritatea publică a orașului.

Cursurile vor avea loc în zilele de luni și miercuri, începând cu ora 14:00. Pentru informații suplimentare privind programul, evaluarea inițială și înscrierile, părinții sunt îndemnați să contacteze instructorul în privat – Amalia Criste (tel. 0744.847.094).