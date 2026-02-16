Elevi de la şcolile din Lăpuş şi Copalnic Mănăştur, într-o mobilitate şcolară în Italia

În cadrul Proiectului Erasmus+ 2025-1-RO01-KA121-SCH-000337612, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, un grup de 16 elevi – 8 de la Școala Gimnazială Lăpuș și 8 de la Școala Gimnazială „Augustin Buzura” Copalnic Mănăștur – a participat la o mobilitate Erasmus+, desfășurată la școală parteneră Istituto Comprensivo ,,Enrico Fermi”, Italia.

Această experiență de în­vă­țare a oferit elevilor oportunitatea de a desfășura activități într-un context internațional, de a descoperi un nou sistem educațional și de a interacționa cu elevi din altă țară, cu o altă cultură. Pe parcursul mobilității, copiii și-au dezvoltat competențele lingvistice, de comunicare, spiritul de echipă, autonomia și deschiderea către diversitate. Elevii au vizitat Budapesta, Ljubljana, Veneția, Milano, conștientizând statutul de cetățean european și valorile Uniunii Europene. Mobilitatea a contribuit la dezvoltarea competențelor-cheie, la creșterea încrederii în sine și la stimularea interesului pentru învățare și cooperare. Elevii au avut ocazia să descopere tradițiile și valorile culturale italiene și să lege prietenii care depășesc granițele țarii noastre. Proiectele Erasmus+ reprezintă un pas important în formarea elevilor ca cetățeni europeni activi, demonstrând că educația oferă oportunități egale de dezvoltare și experiențe memorabile pentru toți copiii.