Unirea Dej – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (25-17, 25-18, 25-22)

Știința Explorări Baia Mare nu a izbutit nimic notabil în deplasarea de la Unirea Dej, contând pentru etapa 16 a Diviziei A1 la volei masculin, astfel că formația gazdă a câștigat confruntarea în minimum de seturi – 3-0 (25-17, 25-18, 25-22).

Oaspeții au avut o evoluție ștearsă, primele două seturi fiind dominate categoric de către Unirea Dej. Doar în actul trei voleibaliștii băimăreni au pus anumite probleme adversarului, aceștia încercând să relanseze partida, însă din nefericire fără sorți de izbândă, iar gazdele au contabilizat trei puncte scontate.

Unirea Dej: Helfer 4 p (un as, 3 blocaje), Ciubotariu 2 p, Grigoraș 9 p (3 blocaje), Câmpean 13 p (un as, un blocaj), Suson 12 p (3 ași, un blocaj), Herbsommer 8 p (2 ași, 2 blocaje), Albrecht (libero, 45% recepție pozitivă, 36% excelentă). A mai jucat: Lyzanets. Antrenori: Nuno Abrantes, Raul Pop.

Știința Explorări Baia Mare: Neamu 2 p (un blocaj), Piskacek 2 p (un blocaj), Breban 6 p, Tănase 2 p (un blocaj), Ciatău 2 p, Cheagă 7 p, Urian (libero, 75% recepție pozitivă, 17% excelentă). Au mai jucat: D. Pop 8 p (un as), Ba­dea 8 p (un as, un blocaj), Șugubețu. Antrenor: Liviu Râpeanu.

Au arbitrat: Darius Meșca și Marius Ștefurac (Ploiești). Observator FRV: Mircea Gătej (Bistrița).

Rezultate etapa 16: Steaua București – Arcada Galați 3-1; CSM Corona Brașov – SCM Zalău 3-1; Unirea Dej – Știința Explorări Baia Mare 3-0; CSU Știința București – CSM București 3-2; Rapid București – Dinamo București 3-2. SCMU Craiova a stat.



Etapa 17: Marți, 17 februarie: Știința Explorări Baia Mare – Rapid București (ora 16.00). Sâmbătă, 21 februarie: Dinamo București – Steaua București; Arcada Galați – CSM Corona Brașov; SCM Zalău – SCMU Craiova; CSM București – Unirea Dej. CSU Știința București stă.