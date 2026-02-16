Mai multe posturi dispar în acest an la Primăria Baia Mare

La întoarcerea la birou, la finele lunii trecute, după perioada de convalescență, primarul Băii Mari, Doru Dăncuş, i-a băgat într-o ședință pe toți directorii de instituții subordonate administrației.

Pe lângă proiecte și priorități, edilul le-a vorbit atunci și despre reorganizarea instituției publice pe care o conduce. Acest lucru va conduce, însă, și la disponibilizări de personal: ”Am început cu o ședință. Una la care i-am convocat pe toți factorii decidenți din Primăria Baia Mare, de la șefii de direcții la directorii serviciilor aflate în subordine, pentru a le transmite un mesaj cât se poate de clar: suntem toți în slujba băimărenilor și toți trebuie să lucrăm împreună pentru ei. Sunt convins că fiecare director cunoaște responsabilitățile proprii, însă este esențial să ia în considerare provocările care vor apărea pe parcurs, în special în contextul procesului de reorganizare, respectiv așa-numita reformă administrativă la care suntem supuși. Mă refer aici la cele peste 80 de posturi pe care suntem obligați să le disponibilizăm conform ultimelor hotărâri guvernamentale, măsură pe care am considerat oportun să o las în responsabilitatea liderilor de servicii și direcții”, a spus primarul Doru Dăncuș în cadrul acelei ședințe.

În opinia alesului băimărean, această reformă administrativă „nu poate să aducă decât haos în comunități. Multe dintre direcțiile și serviciile publice sunt deja subdimensionate, dar nu contest că, la fel ca peste tot, cu siguranță avem angajați care nu își fac treaba. Pe unii i-am trimis deja acasă anul trecut. Pentru anul acesta, am transmis clar fiecărui director că trebuie să își facă ordine în direcție. Ori îi trimit la privat pe aceia care chiulesc, ori îi vor demite pe cei competenți și atunci nu doar că vom pierde cu toții, dar vor fi nevoiți să facă și treaba lor”, a adăugat primarul Doru Dăncuş.