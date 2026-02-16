Minaur, amical pierdut cu FC Bihor

Sâmbătă, Minaur a avut programat un nou meci de verificare, cu echipa de ligă secundă FC Bihor Oradea. Meci derulat în deplasare și pierdut de echipa noastră cu scorul de 2-1 (2-1), singura reușită a grupării de Liga 3 aparținându-i lui Raul Krausz.

Antrenorul Romulus Buia a început testul cu FC Bihor în următoarea formulă: Began – Covaci, Lazăr, Băican, Mureșan – Krausz, Erdei – Buhai, Negrean, Moga – Guigui. Au mai jucat: Croitoru – Nana, Orosz, Hussaini, Fofana, Bădici, Dulca, Tincău şi Mocanu.

Conform calendarului conceput la începutul perioadei de pregătire, CS Minaur Baia Mare întâlnește în ultimul test al iernii, pe teren propriu, colega de serie Unirea Dej, partidă stabilită pentru sâmbătă, 21 februarie.