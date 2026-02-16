O fostă „lucacistă”, studentă în Paris, susţine o conferinţă de matematică online

În cadrul proiectului național „Conferințele Excelenței. Întâlniri cu oameni și idei care inspiră”, Centrul Județean de Excelență Maramureș, în colaborare cu Facultatea de Științe a Centrului Universitar Nord Baia Mare, Casa Corpului Didactic Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, organizează conferința în format online „Despre numerele ai căror divizori se separă într-un raport 2:1”, care va fi susținută de studenta Antonia Cosar, în data de 17 februarie, de la ora 17. Conferința se adresează elevilor din grupele de excelență la matematică, precum și celor din afara centrelor de excelență, din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, cadrelor didactice și tuturor pasionaților de matematică. Moderarea evenimentului va fi asigurată de prof. dr. Melania-Iulia Dobrican, acesta adresându-se elevilor din grupele de excelență la matematică, precum și persoanelor interesate de științele exacte. La final, elevii participanți vor primi certificate de participare, iar cadrele didactice – diplome de participare.

Antonia Cosar este absolventă a Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare și studentă la Universitatea Paris-Saclay din Franța, unde a înființat o asociație de matematică-fizică intitulată Coaliția Fermat – Tesla. În anul 2024, tânăra a participat la APEX Maths, unde a susținut o prezentare având ca temă Cercurile lui Gershgorin, obținând o bursă integrală din partea Fundației „Dacia pentru România” pentru participarea la APEX Maths 2025.