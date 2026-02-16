Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Istorică din Baia Mare

Duminică, 15 februarie 2026, a Înfricoșătoarei Judecăți și, deci, a lăsatului sec de carne înainte de începerea Sfântului și Marelui Post al Învierii Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor băimăreni care au venit la Catedrala Istorică din Baia Mare, unde a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească în fruntea soborului preoților slujitori sau foști slujitori ai Catedralei, paroh Pr. Dr. Marius Sabou.

„Suntem în duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Ne pregătim ca duminica viitoare să punem începutul cel bun al Postului Celui Mare și Sfânt, adică în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. În duminica aceasta, Mântuitorul vorbește despre Judecata de Apoi, Judecata Finală de la sfârșitul istoriei sau de la sfârșitul veacurilor, când, atât cei adormiți întru nădejde a Învierii și a vieții de veci, care vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, vor învia și se vor prezenta la Judecata Cea de Apoi. Care vor învia? Cei ce vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Care îl vor auzi? Care au auzit glasul Evangheliei, în fiecare duminică și sărbătoare, care au răspuns chemării lui Hristos, care au auzit glasul clopotului care îi chema la biserică și, drept urmare, au răspuns cu prezența lor. Aceia sigur că știu că suntem fiii lui Dumnezeu toți și avem datoria ca să facem cât de mult bine putem. Judecata Finală este despre faptele cele bune, faptele milei trupești, pentru că Dumnezeu este bun în chip desăvârșit. Așa ne și îndeamnă Mântuitorul, fiți dar voi desăvârșiți pre cum Tatăl vostru Cel din Ceruri desăvârșit este. Și în pericopa evanghelică despre sfârșitul lumii și Judecata Finală, Mântuitorul face referire la toate faptele bune pe care le-am făcut față de cei în care l-am identificat pe Hristos. Mântuitorul a zis: întrucât Mi-ați făcut, ați făcut celor mici ai mei, Mie mi-ați făcut. Deci, cei care se prezintă la Judecată răspund: Doamne, când Te-am întâlnit? Că nu Te-am întâlnit pe cărările vieții decât în Liturghie, în icoană, în Sfânta Împărtășanie și nu Te-am întâlnit în mod fizic. Dar Mântuitorul răspunde: întrucât ați făcut celor mici ai mei cu care eu m-am identificat, mie mi-ați făcut. Despre aceasta va fi Judecata Finală, despre faptele bune și iubirea, iertarea, compasiunea, mila și milostivirea pe care le-am arătat față de frații noștri. Am revenit la Catedrala Istorică, așa cum îmi place mie să o numesc, este cea mai veche biserică din oraș, pentru că am făcut o tradiție să venim de două ori pe an. Venim în duminica de dinaintea praznicului Adormirii Maicii Domnului, să serbăm hramul anticipat, și venim într-o duminică după sărbătorile creștine de iarnă. S-a întâmplat în chip minunat ca să fim în această duminică, înainte de a purcede la intrarea în Postul cel Mare și Sfânt, deci în perioada Triodului. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru slujirea părinților de aici, Părintele Marius, Părintele Daniel, revizor contabil sau inspector control financiar intern eparhial, și Părintele Adrian, care lucrează frumos cu credincioșii, care lucrează cu copiii, dar mai ales poartă de grijă bătrânilor care acum sunt foarte strâmtorați, deoarece pensiile lor sunt mici, bătrânii au nevoie de ajutorul Bisericii. Și așa cum am spus întotdeauna și părinții știu, nu doar aceștia, toți preoții, cei 500 de preoți din eparhie, că pastorația cea mai convingătoare, ieri, azi și întotdeauna, este suferința umană, abandonul, singurătatea, bătrânețea, boala, aceea este pastorația cea mai convingătoare, altfel putem să vorbim în toate limbile pământului și să le cunoaștem pe toate. Dacă nu făptuim ceea ce vorbim sau predicăm, predica noastră nu este convingătoare, predica trebuie să fie împreună cu rugăciunea spășită și cu fapta bună, așa este și în viața credincioșilor. Ei mărturisesc credința, au dreaptă mărturisire, dreaptă viețuire și dreaptă făptuire. Aceasta este viața creștinilor în general. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Sabou, paroh, Pr. Adrian Terec, conslujitor, Pr. Andrei Costinaș, pensionar, fost paroh, Pr. Nicolae Varga, pensionar, fost slujitor la această biserică, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Un lung cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, pe marginea pericopei evanghelice citite azi în fața credincioșilor, exemplificând cu mai multe pilde rostite de Mântuitorul în timpul trecerii Sale pe pământ.

„În această duminică este vorba de ceea ce se va întâmpla la sfârșitul istoriei, a spus Preasfințitul Episcop. Cerul și pământul, zice Mântuitorul, vor trece, adică au un început și un sfârșit, dar zilele mele nu vor trece. Tot ce a zis Mântuitorul se va împlini. Când? Nu este important pentru noi, creștinii. Noi ne vremuim generații după generații. Chiar dacă trăim 100 de ani, noi trecem și ne petrecem prin lumea aceasta, însă este un dar de la Dumnezeu viața fiecăruia dintre noi și ca dar al lui Dumnezeu suntem chemați să îl chivernisim cu înțelepciune.”

