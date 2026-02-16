Suspansul se prelungește

CS Minaur Baia Mare – Larvik HK 28-31 (14-17)

Presiunea calificării în sferturile de finală ale EHF European League și-a spus cuvântul. CS Minaur Baia Mare a pierdut meciul din penultima etapă a Grupei A, derulat sâmbătă pe teren propriu, în compania formației norvegiene Larvik HK, și a amânat calificarea pentru ultima etapă, când suntem la mâna noastră. Norvegiencele au învins cu 28-31 (14-17) și au câștigat primele puncte din grupe, după ce anterior consemnaseră doar eșecuri.

Băimărencele nu au făcut o partidă strălucită, au alergat tot timpul după adversar, drept dovadă că nu ne-am aflat niciodată la conducere, context în care victoria celor de la Larvik este de necontestat, după cea mai elocventă prestație a acestei faze.

Ce știm în acest moment (Thuringer cu Mosonmagyarovar s-a disputat după închiderea ediției) e faptul că băimărencele trebuie să învingă în ultima etapă, în Ungaria, pentru a fi sigure de calificare. În situația în care formația maghiară a ieșit învingătoare aseară, atunci calificarea este rezolvată și mergem în țara vecină fără nicio presiune, doar pentru a lupta pentru prima poziție.

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 2.200. Arbitri: Premysl Fukala și Radek Mohyla (Cehia). Delegat EHF: Branka Maric (Serbia). Aruncări de la 7 m: 4-2 (transformate: 1-1; au ratat: Woller, Quintino, Lundback, respectiv Sateren). Minute de eliminare: 4-12.

CS Minaur Baia Mare: Y. Dumanska (8 intervenții, a apărat un 7 m), Tocaciu – Spugnini Santome 6, Lund­back 5, Papp 4, Ilyna 4, Galinska 2, Damian 2, Quintino Ribeiro 2, Gomes da Costa 1, Romaniuc 1, Woller 1 (din 7 m), Mițicuș. Nu au jucat: Ianăși, Naumenko, Lăcusteanu. Oficiali: Joao Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop.

Larvik HK: Frisendal (2 intervenții), Nygaard (11 intervenții) – Sateren 10 (1 din 7 m), Kurtovic 9, Seierstad 4, Berg 2, Solumsmoen Morch 2, Kvalsund 1, Wolff 1, Ramberg 1, Rosenberg 1, Iversen. Oficiali: Henrik Signell, Lene Rantala, Martin Reiersen, Jørgen Eia Bringedal.