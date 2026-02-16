Trafic rutier restricționat prin PTF Sighetu Marmației

În urma notificării transmise de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, se reiau lucrările la calea de rulare și trotuare ale podului istoric peste Tisa, care asigură legătura rutieră dintre România și Ucraina, fiind astfel menținute restricțiile de circulație pe acest pod, explică oficialii Poliției de Frontieră.

Astfel, în perioada 16 februarie – 3 aprilie, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00–16.00, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației va fi restricționat pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță. Traficul pietonal nu este afectat. Poliția de Frontieră recomandă participanților la trafic să își planifice din timp deplasările.