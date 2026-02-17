Activitatea Spitalului de Recuperare Borșa, afectată grav de lipsa de medici

În aceste condiții, bolnavii sunt nevoiți să se îndrepte spre alte spitale din zonă, precum cel din Vișeu de Sus. Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a ținut să facă o serie de precizări privind situația instituției sanitare, aflată în subordinea Ministerului Sănătății, în condițiile în care, pe rețelele de socializare au circulat diverse informații false despre închiderea secțiilor.

„După săptămâni întregi de spectacol și zgomot public legat de Spitalul de Recuperare din Borșa, este momentul să spun lucrurilor pe nume, fără menajamente. Nu se închid secții din cauza managementului. Nu «alungă» nimeni medicii din spital. Adevărul, simplu și incomod pentru unii, este acesta: spitalul suferă de lipsă gravă de personal medical specializat, problemă generală în toată țara, nu inventată la Borșa”, a declarat Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.

Acesta a cerut lămuriri din partea conducerii spitalului, în cazul secțiilor unde activitatea a fost suspendată temporar. Este vorba de specialitatea cardiologie și cea de pediatrie. „La Cardiologie sunt 4 posturi prevăzute, 1 medic specialist activ, 1 rezident anul III, 1 post rezervat șefului de secție și 1 post VACANT. Când singurul medic specialist intră în concediu (de odihnă sau medical), secția se închide temporar. Nu din rea-voință, din realitate.

La Pediatrie este un singur medic pediatru activ, iar restul posturilor sunt vacante, rezidenți sau personal aflat în concediu de maternitate. Aceeași situație, aceleași consecințe. În loc să ne concentrăm pe soluții, unii preferă amenințările: că pleacă, că muncesc «strict la contract», că blochează activitatea. Vă spun clar: pacienții nu sunt ostatici în conflicte de orgolii sau jocuri politice. Medicilor le cer un singur lucru: mai mult profesionalism și mai puțină politică pe Facebook pentru că bolnavii au nevoie de tratament, nu de postări”, a spus Sorin Timiș. Cu această ocazie, conducerea primăriei a anunțat că, deși spitalul nu este în subordinea sa, se lucrează la un proiect de modernizare pentru condiții mai bune pentru pacienți și pentru personalul medical.