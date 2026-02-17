Bilanţ pozitiv pentru Maramureş, la Târgul de Turism de la Bucureşti, după un an de pauză

În perioada 12-15 februarie, la Romexpo București, Maramureșul a fost prezent la cea de-a 53-a ediție a celui mai important eveniment de profil din țară, printr-o delegație formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș, ai Organizației de Management al Destinației Maramureș și experți în domeniul turismului, alături de administratorul public al județului, Sandu Hotima. Standul Maramureșului s-a bucurat de un interes crescut din partea publicului și a specialiștilor din industrie.

Printre vizitatori s-au numărat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, reprezentanți ai județului Maramureș în Parlamentul României, precum și lideri ai industriei ospitalității și ai structurilor asociative din turism. De asemenea, standul a fost vizitat de reprezentanți ai mediului de afaceri, ai companiilor din domeniul aviatic şi ai entităţilor mass-mediei naționale, precum și de personalități din spațiul cultural și public.

În premieră, județul s-a prezentat în cadrul târgului cu un concept clar de promovare: „72 de ore în Maramureș”. Proiectul invită la descoperirea județului “într-un ritm autentic, punând accent pe tihnă, tradiții vii, patrimoniu cultural, peisaje naturale și ospitalitatea specifică locului”. Prezentarea județului a fost realizată într-un format modern, cu accent pe digitalizare, vizitatorii având acces la pachete turistice concrete prin intermediul unui cod QR.

Pe durata târgului au fost purtate discuții constructive cu mari turoperatori internaționali care și-au exprimat interesul de a include destinația Maramureș în portofoliul lor de oferte. De asemenea, reprezentanți din conducerea unor companii aeriene și-au manifestat deschiderea pentru dezvoltarea unei colaborări cu aeroportul din județ și pentru oportunitatea introducerii unor curse care să asigure conectarea Maramureșului cu noi destinații naționale și internaționale.