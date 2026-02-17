Fiecare copil este evaluat de o echipă multidisciplinară la Centrul Luchian

Centrul Luchian din Baia Mare, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS), oferă sprijin personalizat copiilor care apelează la serviciile de aici. În urma unei evaluări realizată de o echipă de specialiști, se conturează și un plan adaptat fiecărui beneficiar în parte. În plus, fiecare copil beneficiază și de timp individual cu terapeuții, chiar dacă unele activități se fac în grup.

”La intrarea în centru, fiecare copil este evaluat de echipa multidisciplinară: kinetoterapeut, psiholog, logoped și educator, iar în baza acestei evaluări se stabilește un plan personalizat de intervenție, cu obiective clare pentru fiecare arie de dezvoltare. Educatorul își desfășoară activitatea respectând acest plan și contribuie activ la atingerea obiectivelor stabilite. Chiar dacă lucrează cu mai mulți copii în grupă, educatorul alocă timp individual fiecărui copil, oferind sprijin personalizat, în timp ce supraveghează și coordonează activitatea întregului grup. Este un echilibru între muncă de grup și intervenție individuală, între structură și flexibilitate”, explică reprezentanții DAS Baia Mare.

Mulți dintre copii îşi petrec aici o mare parte a zilei, iar în timp se creează o legătură bazată pe încredere, siguranță și continuitate între el și educator.

”Aici se construiesc rutine, relații, încredere și pași mici, dar extrem de importanți, spre autonomie. Avem doi educatori care îi însoțesc pe copii pe tot parcursul programului, de la preluarea de dimineață, la servirea mesei, activitățile din grupă și până la momentele de relaxare de la finalul zilei. Ei sunt prezența constantă, echilibrul și sprijinul de zi cu zi. Activitățile desfășurate sunt adaptate nivelului și nevoilor fiecărui beneficiar și includ exerciții de psihomotricitate, stimulare cognitivă, dezvoltarea abilităților de autonomie personală, activități practice, jocuri educative și momente de socializare ghidată. Totul este gândit astfel încât copilul să învețe într-un mod accesibil, sigur și potrivit ritmului său”, mai punctează oficialii instituției.

Un alt aspect extrem de important, care joacă un rol esențial în recuperarea copiilor, este reprezentat de comunicarea cu familia și aparținătorii. Periodic se transmit informații legate de evoluție, dificultăți, progrese sau modificări apărute. Recuperarea copilului nu se oprește la ieșirea din centru, ea continuă și acasă.

”Colaborarea cu familia este esențială pentru coerența intervenției și pentru susținerea copilului și dincolo de orele petrecute în centru. Activitățile educative înseamnă, de fapt, viața de zi cu zi în centru: învățăm împreună, mâncăm împreună, ne jucăm, ne liniștim, reluăm, încercăm din nou. Sunt pași mici care, în timp, devin progrese mari”, concluzionează responsabilii DAS Baia Mare.