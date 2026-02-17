În ce stadiu au ajuns lucrările din Piețele Revoluției și Universității din Baia Mare?

Primăria municipiului are în derulare două investiții majore de regenerare urbană, derulate în Piața Revoluției și în Piața Universității. Acestea vor transforma din temelii cele două zone.

Reprezentanții administrației locale au efectuat o vizită în teren pentru a vedea stadiul lucrărilor și au venit cu următoarele concluzii: ”Am făcut o vizită în teren pe cele două șantiere, să văd cu ochii mei dacă cifrele prezentate de constructori sunt conforme cu realitatea. Am fost plăcut surprins. Piața Revoluției a ajuns la un grad de execuție de 60%. Lucrările la rețelele edilitare, cele de structură și fundații pentru zona pietonală și carosabil, fundațiile pentru pavilioane, platformele pentru bănci, fundația și structura pentru laiță și spațiile tehnice, cuva și spațiul tehnic pentru fântâna arteziană, fundațiile și structura pentru jardiniere, au fost finalizate”, a spus Doru Dăncuș, în urma vizitei pe șantier. În perioada imediat următoare va avea loc redeschiderea traficului rutier pe strada Gheorghe Șincai, care reprezintă o prioritate, precum și închiderea traficului rutier, cu titlu provizoriu, pe celelalte artere pentru a se putea executa lucrările de decopertare, infrastructură și fundații. De asemenea, va urma realizarea structurilor pentru toalete, stații de autobuz, carosabil și zona pietonală; restaurarea statuii Minerul; lucrările pentru iluminatul ambiental; amenajarea spațiilor verzi și plantarea de copaci și arbuști; montarea pavilioanelor și a mobilierului urban, a semafoarelor și a stâlpilor de iluminat, precum și reamenajarea stațiilor de autobuz.

Execuție în grafic și la ”Buclă”

Lucrările continuă în ritm susținut și la Piața Universității (n.r. la Buclă, cum este cunoscută zona). În ceea ce privește rețelele edilitare de aici, lucrările de deviere a rețelei de gaz au fost executate în proporție de 70%, au fost executate traseele de tragere în subteran a rețelelor de comunicații, canalizările pluviale și menajere din zonele 1 și 5 au fost realizate în integralitate, iar în zonele 3 și 4 sunt la un grad de execuție de 50%. Cât despre rețelele electrice, în zona 5, alimentările au fost finalizate. Cum se prezintă restul lucrărilor: drumuri și alei pietonale – în zona 5 a fost turnat deja stratul de beton de sub pavaj și în zona 1 urmează a fi demarate lucrările de terasamente, precum și într-o bună parte din terasamentele pentru drumuri din zonele 1 și 4; mobilier urban – structura metalică a fost finalizată în proporție de 80% și urmează asamblarea componentelor din lemn; gradenă – betonul pentru fundații a fost turnat și, în cursul acestei săptămâni, urmează finalizarea elevațiilor; pergolă – structura metalică a fost finalizată, asamblată și se așteaptă doar eliberarea amplasamentului din cadrul proiectului VITAL, prin care a fost introdusă o magistrală de apă de 800 mm pe sub râul Săsar.

De asemenea, la turnul cu ceas infrastructura a fost realizată, iar structura metalică a fost montată. Urmează montajul mijloacelor de urcare în turn, a tablei arhitecturale și a mecanismelor ceasului. Nu în ultimul rând, la pavilioane, infrastructura pentru două dintre cele trei a fost deja realizată. Lucrările pentru cel de-al treilea pavilion vor începe, de asemenea, imediat ce amplasamentul din cadrul proiectului VITAL va fi eliberat.

Concluzia autorităților este că ”suntem în grafic cu lucrările, atât din perspectivă a termenului de finalizare, cât și cu privire la calitatea execuției și vă asigur că, în curând, ne vom bucura cu toții de rezultate la care nici nu am mai îndrăznit să sperăm”.