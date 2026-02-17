Lucrări la clădirea „Dr. Ioan Mihalyi de Apșa”, cu bani de la Ministerul Dezvoltării

Lucrările de consolidare și modernizare a clădirii de patrimoniu „Dr. Ioan Mihalyi de Apșa” vor fi finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS). Casa Memorială „Dr. Ioan Mihalyi de Apșa” a fost inclusă pe lista de investiții pentru Subprogramul privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică, din cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat. „Această finanțare reprezintă un pas esențial pentru protejarea și valorificarea patrimoniului nostru cultural, cu atât mai mult cu cât orașul nostru împlinește anul acesta 700 de ani de atestare documentară. Prin realizarea acestor lucrări, vom asigura siguranța structurală a clădirii, vom conserva valoarea istorică a monumentului și vom crea condiții moderne pentru desfășurarea activităților culturale și educative”, a precizat primarul Municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan.