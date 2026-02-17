În condițiile în care avem parte din nou de un episod de frig, cu temperaturi sub zero grade pe parcursul nopții, în Baia Mare a avut loc o nouă acțiune de sprijinire a oamenilor străzii. Astfel, personalul Centrului Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, împreună cu voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare și agenți de la Poliţia Locală – Municipiul Baia Mare, s-a aflat din nou pe teren pentru a oferi ajutor persoanelor fără adăpost, expuse riscurilor generate de temperaturile extreme.
”Intervențiile au ca scop identificarea situațiilor de risc, acordarea primului ajutor și facilitarea accesului la servicii specializate, în vederea protejării sănătății și siguranței beneficiarilor. În astfel de condiții meteorologice, rugăm locuitorii din Municipiul Baia Mare să semnaleze cazurile persoanelor aflate în situații vulnerabile și să dea dovadă de solidaritate și responsabilitate în această perioadă, îndrumând aceste persoane spre Azilul de Noapte din subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 70B, tel. 0262 – 278 073 sau la Poliţia Locală – Municipiul Baia Mare, tel. 0372 – 702 702”, au declarat reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare.
Persoanele fără adăpost, sprijinite în nopțile geroase
