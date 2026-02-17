Persoanele fără adăpost, sprijinite în nopțile geroase

ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ASOCIAȚIA ESPERANDO BAIA MARE, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Extindere și refuncționalizare parțială clădire P (C7) pentru centru de hidroterapie”, propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. Colonia Topitorilor nr. 14A, județul Maramureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul DJM Maramureș, din localitatea Baia Mare, str. Iza nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 8 și 16.30, iar vineri, între orele 8 și 14 și la sediul beneficiarului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP – DJM Maramureș.