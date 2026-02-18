Dialog cu artistul Részegh Botond în expoziția „Viziuni la cotitură”

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» invită publicul la un dialog special cu artistul Részegh Botond, organizat în cadrul expoziției temporare „Viziuni la cotitură”. Întâlnirea va avea loc azi, 18 februarie 2026, la sediul muzeului (str. 1 Mai nr. 8), după următorul program: ora 14:00 – dialog dedicat elevilor; ora 17:00 – dialog dedicat studenților și publicului adult. Evenimentul oferă ocazia unei întâlniri directe cu artistul, într-un format deschis de discuție despre parcursul său artistic, temele recurente din creația sa și conceptele care structurează expoziția „Viziuni la cotitură”. Participanții vor putea adresa întrebări și vor putea analiza, împreună cu artistul, sensurile și straturile vizuale ale lucrărilor expuse. Expoziția „Viziuni la cotitură”, curatoriată de Kinga German, reunește 45 de lucrări de grafică, pictură și fotografie și poate fi vizitată în perioada 29 ianuarie 2026 – 8 martie 2026, de marți până duminică, între orele 10:00 – 17:00, în sălile de expoziții temporare ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».